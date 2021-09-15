Сборная России стала победителем шахматной онлайн-олимпиады

Сборная России — победитель онлайн-олимпиады ФИДЕ

В среду 15 сентября состоялся финал онлайн-олимпиаде ФИДЕ между сборными России и США. Россияне выиграли оба матча со счетом 3,5:2,5. Таким образом, команда России становится победителем онлайн-олимпиады ФИДЕ второй год подряд.

Результаты:

Первый матч: Джеффри Шонг — Даниил Дубов 1/2-1/2, Владислав Артемьев — Рэй Робсон 1:0, Эвондер Лян — Андрей Есипенко 1:0, Александра Костенюк — Нази Паикидзе 1/2-1/2, Ирина Круш — Александра Горячкина 0:1, Полина Шувалова — Талия Сервантес Ландеиро 1/2-1/2

Второй матч: Даниил Дубов — Джеффри Шонг 1/2-1/2, Дариуш Сверч — Владислав Артемьев 1/2-1/2, Андрей Есипенко — Эвондер Лян 0:1, Александра Костенюк — Ирина Круш 1:0, Анна Затонских — Екатерина Лагно 1/2-1/2, Талия Сервантес Ландеиро — Лея Гарифуллина 0:1.

— Поздравляю нашу команду, всех россиян, всех болельщиков и любителей шахмат с победой на онлайн-олимпиаде ФИДЕ! Нет более высокой чести и большей радости, чем приносить золотые медали своей стране, — сказал президент ФШР, старший тренер мужской сборной России по шахматам Андрей Филатов. — Эта важная победа стала возможна благодаря самоотдаче наших спортсменов и слаженной работе тренерского коллектива. Желаю всем удачи на дальнейших соревнованиях.

Вторая онлайн-олимпиада ФИДЕ началась 20 августа на ведущей игровой платформе Chess.com. На старт вышли 153 страны. В составе каждой команды — 6 основных участников и 6 запасных, включая минимум трех женщин, двух юниоров и двух юниорок. Отборочные соревнования проводились до 10 сентября. Команда России вступила в борьбу в основном дивизионе 8 сентября.

Состав сборной России:

Мужчины: Александр Грищук, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Владимир Федосеев.

Женщины: Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина.

Юниоры: Андрей Есипенко, Володар Мурзин.

Юниорки: Полина Шувалова, Лея Гарифуллина.

Капитан команды — гроссмейстер Александр Мотылев.

В своей группе россияне заняли чистое первое место, выиграв все девять матчей. На пути к финалу Россия победила сборные Украины (со счетом 4,5:1,5), Германии (6:0), Чехии (5:1), Парагвая (4,5:1,5), Израиля (5:1), Аргентины (6:0), Италии (5:1), Испании (4:2) и Латвии (6:0).

По две лучшие команды из каждой группы вышли в стадию плей-офф, которая проводится по нокаут-системе. В четвертьфинале команда России обыграла венгров (оба матча россияне выиграли со счетом 3,5:2,5), а в полуфинале нанесла поражение сборной Китая, одному из рейтинг-фаворитов онлайн-олимпиады ФИДЕ. Наши шахматисты выиграли первый матч со счетом 3,5:2,5, а второй — 4:2.

(Этери Кублашвили)