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В Москве состоялся турнир «Шахматы против рака»

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Фото Global Look Press

В субботу, 31 января, в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника прошел турнир по быстрым шахматам, посвященный Всемирному дню борьбы против рака. Проект «Шахматы против рака» был запущен еще в 2023 году, и нынешний рапид стал третьим мероприятием под его эгидой.

В соревновании, организованном Федерацией шахмат России совместно с Ассоциацией онкологов России, приняли участие 18 человек. Играли сотрудники, врачи и средний медицинский персонал, ординаторы и пациенты ЛПУ онкологического профиля.

На открытии с приветственным словом выступили главный тренер сборных команд России гроссмейстер Сергей Яновский и директор Фонда поддержки онкологии имени П.А. Герцена Вадим Кочкин.

Победителем турнира стал международный мастер Евгений Драгомарецкий, набравший 6,5 очка из 7. Вторым финишировал Александр Ермолаев, в активе которого 6 очков. Третье место занял Артур Соломко — 5 очков.

С окончанием соревнований участников поздравил исполнительный директор Ассоциации онкологов России Олег Левковский.

Для гостей была организована экскурсия по Музею шахмат ФШР, которую провел директор Музея, кандидат исторических наук Дмитрий Олейников.

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