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Андрей Есипенко исполнил мечту юного любителя шахмат

Этери Кублашвили
Приглашенный автор

В конце января гостем Центрального дома шахматиста имени М.М. Ботвинника стал перворазрядник Арсений Сухогузов из города Луховицы Московской области. Арсений и его мама Кристина приехали в ЦДШ на встречу с гроссмейстером Андреем Есипенко в рамках Всероссийской акции Движения первых «Ёлка желаний». Шар с желанием 13-летнего любителя шахмат в декабре снял с елки президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Сначала с гостями пообщался исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. Затем к ним присоединился Андрей Есипенко, и Арсений задал гроссмейстеру все интересующие его вопросы. После этого они сыграли партию, где Сухогузов оказал именитому сопернику достойное сопротивление.

В конце встречи Александр Ткачев вручил Арсению Сухогузову памятные подарки. Также Арсений с мамой посетили экскурсию по Музею шахмат ФШР.

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Андрей Есипенко
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