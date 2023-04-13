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Сегодня, 13:00

В Москве и регионах России работают фан-зоны матча на первенство мира

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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Фото Этери Кублашвили

9 апреля в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника открылась фан-зона матча на первенство мира между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай).

В первый день ход борьбы комментировали гроссмейстеры Теймур Раджабов, Андрей Есипенко и международный мастер Алина Бивол. Гостем студии стал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Старт матча собрал много гостей и журналистов. На первом этаже ЦДШ состоялся детский блицтурнир, в котором приняли участие 24 юных шахматиста. Перед игрой участников детского турнира приветствовали президент ФШР Андрей Филатов и исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. Они же провели и церемонию награждения. Все участники получили тульские пряники с символикой ФШР. Победителю Тимофею Бабкину был вручен шоколадный набор шахмат, серебряному призеру — кубок из белого шоколада, а бронзовому — трофей из темного шоколада.

10 апреля, в день второй партии партия матча, в ЦДШ состоялся блицтурнир среди ветеранов, который собрал 13 человек. По 5 очков из 7 набрали Ирина Михайлова, Аркадий Вуль, Владимир Анохин и Александр Чудиновских. Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

Вторую и третью партии комментировали старший тренер юношеской сборной России гроссмейстер Михаил Кобалия и международный мастер Алина Бивол. Гостями в эти дни были куратор Музея шахмат ФШР, кандидат исторических наук Дмитрий Олейников и гроссмейстер, один из многолетних тренеров Яна Непомнящего Владимир Поткин.

Также фан-зоны матча открыты в других регионах России. Например, в Брянской области, на родине Яна Непомнящего, в одной из фан-зон разбор партий для слушателей проводил первый тренер российского претендента Валентин Семенович Евдокименко. За ходом борьбы активно следят и болеют за российского спортсмена в Кировской, Липецкой областях, Краснодарском крае, ХМАО — Югре и в других регионах страны.

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