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Сегодня, 21:26

В Госдуме решили вопрос о награждении российской шахматистки Костенюк

Микеле Антонов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ход разбирательства с недовольством российской шахматистки Александры Костенюк, выигравшей 28 декабря 2021 года чемпионат мира по быстрым шахматам.

«Что касается Александры Костенюк, мы связались с ней, с Федерацией шахмат России, с Министерством спорта! В феврале у нас будет встреча. Там оказалось не все так однозначно. Но дело не в этом. Разбирательство прошло. Поэтому в феврале все решат», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее шахматистка написала в соцсети, что в России невнимательно относятся к личным победам российских шахматистов на мировой арене.

Дмитрий Свищев
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