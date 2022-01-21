Есипенко сыграл вничью в шестом раунде шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными фигурами сыграл вничью со своим соотечественником Даниилом Дубовым в шестом туре шахматного супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Участие в турнире принимают 14 шахматистов, которые сыграют в один круг.

В прошлом году Есипенко занял третье место на турнире. 19-летний шахматист является выпускником образовательного центра «Сириус», созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.