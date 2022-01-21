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Сегодня, 20:20

Есипенко сыграл вничью в шестом раунде шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными фигурами сыграл вничью со своим соотечественником Даниилом Дубовым в шестом туре шахматного супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Участие в турнире принимают 14 шахматистов, которые сыграют в один круг.

В прошлом году Есипенко занял третье место на турнире. 19-летний шахматист является выпускником образовательного центра «Сириус», созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

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Есипенко сыграл вничью в пятом раунде шахматного турнира в Вейк-ан-Зее
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