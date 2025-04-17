Уфа принимает Мемориал Владимира Старцева

В столице Республики Башкортостан проходят масштабные шахматные соревнования — турнир памяти известного тренера Владимира Старцева (1958-2014).

В программу Мемориала В. Н. Старцева вошли три турнира — этапы Рапид и Блиц Гран-при России, а также этап FONBET Кубка России по шахматам среди мужчин.

Этап Рапид Гран-при России собрал 145 спортсменов из 24 регионов страны. По итогам соревнования три шахматиста набрали 8,5 очков из 11 возможных. Лучшие дополнительные показатели вывели гроссмейстера Дмитрия Кокарева (Свердловская область) на первое место, вторым стал гроссмейстер Арсений Нестеров (Новгородская область), третьим — международный мастер Ярослав Ремизов (Челябинская область).

Лучший результат среди женщин показала мастер ФИДЕ Екатерина Гольцева (Нижегородская область).

Дмитрий Кокарев завоевал «золото» и в этапе Блиц Гран-при России, где участвовало 140 спортсменов из 25 субъектов РФ. Второе место занял Ярослав Ремизов, третье — гроссмейстер Владимир Захарцов (Москва). Лучшей среди женщин вновь стала Екатерина Гольцева.

Этап FONBET Кубка России по шахматам среди мужчин стартовал в среду 16 апреля. За призы и зачетные очки серии борется 81 спортсмен. Рейтинг-фаворит — Арсений Нестеров.

Партии в прямом эфире комментирует известный гроссмейстер Владимир Поткин. Итоги турнира будут подведены 22 апреля.