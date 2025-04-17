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17 апреля, 14:15

Россияне выиграли шесть медалей на первенстве мира по рапиду

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Алиса Генриэтта Юнкер.
Фото Марк Лившиц

На острове Родос (Греция) завершилось первенство мира по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 и 14 лет, юношей и девушек до 16 и 18 лет. В турнире приняли участие 433 юных шахматиста из 49 стран, включая 22 россиянина.

Российские спортсмены завоевали шесть медалей — две золотых, три серебряных и одну бронзовую.

Алиса Генриэтта Юнкер, набрав 10 очков из 11, стала чемпионкой мира по рапиду среди девочек до 12 лет.

Артем Усков занял первое место в турнире юношей до 16 лет: в его активе 9,5 очка. Вторым финишировал Федор Мельников, отставший от победителя на пол-очка.

Ирен Люцингер стала второй в группе девушек до 16 лет — 8 очков.

Александр Хрипаченко выиграл серебро в категории юношей до 18 лет (8 очков), а Дмитрий Мочалов завоевал бронзовую медаль (7,5 очка).

Пресс-служба ФШР

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