Ткачев объяснил, почему Непомнящий, Горячкина и Лагно пропускают суперфинал

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев в интервью «СЭ» отметил, что приглашения на суперфинал получали все элитные шахматисты страны, от Яна Непомнящего до Петра Свидлера.

— В женском турнире не хватает двух лидеров наших женских шахмат — Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.

— Тут я бы хотел расставить все точки над i, убрав все домыслы и слухи. Горячкина не рассматривала свое участие даже в открытом турнире. Как вы помните, Александра весной завоевала путевку на свой четвертый подряд турнир претенденток, и ее тренер предоставил ФШР план подготовки к главному старту двухлетия, который состоится в апреле 2026 года.

Также четвертым подряд станет турнир претенденток и для Екатерины, которая совсем недавно заняла выходящее место на «Большой швейцарке». Кстати, она изначально (до «Большой швейцарки») подтвердила свое участие в суперфинале.

Интересы шахматисток и ФШР заключаются в том, чтобы и Александра, и Екатерина в максимально лучшей форме подошли к апрелю будущего года.

— Ян Непомнящий получил приглашение на открытый турнир?

— Конечно. Ян попросил дать ответ после «Швейцарки». К сожалению, он не выполнил задачу в Самарканде и принял решение отказаться от суперфинала. Вероятно, решил поберечь силы перед Кубком мира, который для наших спортсменов является последним шансом попасть на турнир претендентов.

Приглашения направлялись и Дмитрию Андрейкину, и Володару Мурзину, и Александру Грищуку, и Александру Морозевичу, и Петру Свидлеру. Они, к сожалению, тоже не смогли сыграть в силу разных причин.

Рейтинг-фаворит мужского турнира — чемпион мира по рапиду Даниил Дубов. Женского — Полина Шувалова.