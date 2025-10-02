Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Уведомления
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:40

Ткачев объяснил, почему Непомнящий, Горячкина и Лагно пропускают суперфинал

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев в интервью «СЭ» отметил, что приглашения на суперфинал получали все элитные шахматисты страны, от Яна Непомнящего до Петра Свидлера.

— В женском турнире не хватает двух лидеров наших женских шахмат — Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.

— Тут я бы хотел расставить все точки над i, убрав все домыслы и слухи. Горячкина не рассматривала свое участие даже в открытом турнире. Как вы помните, Александра весной завоевала путевку на свой четвертый подряд турнир претенденток, и ее тренер предоставил ФШР план подготовки к главному старту двухлетия, который состоится в апреле 2026 года.

Также четвертым подряд станет турнир претенденток и для Екатерины, которая совсем недавно заняла выходящее место на «Большой швейцарке». Кстати, она изначально (до «Большой швейцарки») подтвердила свое участие в суперфинале.
Интересы шахматисток и ФШР заключаются в том, чтобы и Александра, и Екатерина в максимально лучшей форме подошли к апрелю будущего года.

— Ян Непомнящий получил приглашение на открытый турнир?

— Конечно. Ян попросил дать ответ после «Швейцарки». К сожалению, он не выполнил задачу в Самарканде и принял решение отказаться от суперфинала. Вероятно, решил поберечь силы перед Кубком мира, который для наших спортсменов является последним шансом попасть на турнир претендентов.

Приглашения направлялись и Дмитрию Андрейкину, и Володару Мурзину, и Александру Грищуку, и Александру Морозевичу, и Петру Свидлеру. Они, к сожалению, тоже не смогли сыграть в силу разных причин.

Рейтинг-фаворит мужского турнира — чемпион мира по рапиду Даниил Дубов. Женского — Полина Шувалова.

Александр Ткачев.Александр Ткачев: «У ФШР много друзей и надежных партнеров»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Шахматы
Александр Ткачев
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
Ян Непомнящий
Читайте также
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дворкович назвал недопустимую одежду для шахматистов на турнирах

Исполнительный директор ФШР Ткачев: «Дорога в сборную для Гуниной открыта, никто ее ниоткуда не исключал»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости