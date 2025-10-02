Дворкович назвал недопустимую одежду для шахматистов на турнирах

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал правила дресс-кода на турнирах.

«Мы смягчили дресс-код, сейчас допустили в том числе и джинсы. Главное, чтобы это выглядело, скажем так, элегантно, не было ощущения, что человек не уважает в целом то событие, которое проводится, и своих соперников. То есть дресс-код должен соответствовать характеру соревнований. Понятно, что в матче на первенстве мира или небольших турнирах кандидатских дресс-код все равно будет более жестким. А в таких массовых турнирах он может быть менее формальным, в хороших джинсах ничего плохого не вижу. А вот шорты или шлепанцы точно не для таких соревнований, не для чемпионатов мира по крайней мере», — цитирует Дворковича ТАСС.

В 2024 году за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду был дисквалифицирован 16-й чемпион мира Магнус Карлсен. Норвежец вышел на партию в джинсах и отказался менять их на классические брюки. Норвежец заявил, что больше не сыграет на турнирах ФИДЕ. После этого правила дресс-кода были смягчены, а Карлсен принял участие в чемпионате мира по блицу.