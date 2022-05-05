Сильнейшие команды страны определяются в Сочи

В сочинском гранд-отеле «Жемчужина» проходят первенства страны: 29-й чемпионат России среди мужских команд «Премьер-лига», 23-й чемпионат России среди женских команд, первенства России среди команд юношей и девушек 2008 года рождения и моложе, а также всероссийское соревнование среди мужских команд «Высшая лига» — отборочный турнир к премьер-лиге следующего года.

Всего на старт вышли 80 коллективов: восемь — в премьер-лиге и 34 — в высшей, 16 — в женском чемпионате, 15 — в первенстве юношей до 15 лет и семь — в первенстве девушек до 15 лет.

Премьер-лига проходит по круговой системе в один круг. Рейтинг-фавориты — шахматная сборная Москвы (Евгений Наер, Александр Рязанцев, Эрнесто Инаркиев), действующий чемпион страны «Медный всадник» из Санкт-Петербурга (Андрей Есипенко, Максим Матлаков, Максим Чигаев) и спортивный клуб КПРФ из Москвы (Александр Грищук, Владимир Поткин, Алексей Дреев).

После трех туров без потерь идут шахматная сборная Москвы и «Медный всадник», однако столичная команда опережает своих конкурентов на полтора индивидуальных очка. Спортивный клуб КПРФ, в третьем туре уступивший ШСМ, отстает на два матчевых очка.

У женщин после четырех туров единолично лидирует «Югра», в стыковых матчах победившая основных конкурентов — шахматную сборную Москвы и «Южный Урал». В активе лидеров восемь матчевых очков. В высшей лиге после четырех туров впереди «Инлексис» (Воронежская область) и сборная России среди ветеранов, набравшие по семь командных очков.

Соревнования продлятся до 11 мая, а уже 17-го на юге России стартует вторая серия «Гран-при Черного моря», которая состоит из 10 фестивалей в курортах черноморского побережья. Запланированы турниры в Геленджике, Анапе, Туапсе, Алуште, Новороссийске, Севастополе, Ольгинке, Ялте и Сочи. Турниры по классическим шахматам, по рапиду и блицу проводятся для всех желающих: взрослых и детей, профессионалов и любителей. Гарантированный общий призовой фонд фестиваля составляет 13 300 000 рублей.

(Этери Кублашвили)