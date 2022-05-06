Комиссия по этике и дисциплине FIDE отклонила апелляцию Карякина на его дисквалификацию

Апелляционная палата комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) отклонила апелляцию российского шахматиста Сергея Карякина на его дисквалификацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Россиянин имеет право подать апелляцию на решение палаты в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня.

21 марта комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. 6 апреля Федерация шахмат России отправила апелляцию на отстранение Карякина в ФИДЕ и CAS.

Из-за отстранения 32-летний гроссмейстер может пропустить турнир претендентов, куда он отобрался, заняв второе место на Кубке мира в 2021 году. Турнир претендентов пройдет с 17 июня по 7 июля в Мадриде.