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Комиссия по этике и дисциплине FIDE отклонила апелляцию Карякина на его дисквалификацию

Иван Торопцев
Корреспондент
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Апелляционная палата комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) отклонила апелляцию российского шахматиста Сергея Карякина на его дисквалификацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Россиянин имеет право подать апелляцию на решение палаты в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня.

21 марта комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. 6 апреля Федерация шахмат России отправила апелляцию на отстранение Карякина в ФИДЕ и CAS.

Из-за отстранения 32-летний гроссмейстер может пропустить турнир претендентов, куда он отобрался, заняв второе место на Кубке мира в 2021 году. Турнир претендентов пройдет с 17 июня по 7 июля в Мадриде.

Источник: https://tass.ru/sport/14565409
Сергей Карякин (шахматы)
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