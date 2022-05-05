Непомнящий выходит на старт супертурнира в Румынии
Первый этап серии 2022 Grand Chess Tour — Superbet Chess Classic Romania — открылся в Бухаресте 4 мая.
В турнире по круговой системе участвуют Алиреза Фируджа (рейтинг ФИДЕ — 2804), Фабиано Каруана (2786), Рихард Раппорт (2776), Ян Непомнящий (2773), Шахрияр Мамедьяров (2770), Уэсли Со (2766), Левон Аронян (2765), Леньер Домингес (2753), Максим Вашье-Лаграв (2750) и Богдан-Даньел Дяк (2671).
Игровые дни — 5-9 и 11-14 мая. Начало партий в 15.00.
(Этери Кублашвили)
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