Шахматист Алексей Гребнев отобрался на Кубок мира

Российский гроссмейстер Алексей Гребнев обыграл француза Марка-Андрию Маурицци в мини-матче за право выступать на Кубке мира ФИДЕ.

Первая партия закончилась вничью, а во второй сильнее был игравший белыми россиянин. Победив со счетом 1,5:0,5, Алексей Гребнев отобрался на Кубок мира.

Помимо Гребнева, в турнире сыграют россияне Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер, Арсений Нестеров, Володар Мурзин, Иван Землянский и Сергей Лобанов.

Кубок мира ФИДЕ пройдет на Гоа (Индия) с 30 октября по 27 ноября 2025 года.