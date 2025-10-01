Шахматы
Статьи Карякин бросает вызов
Сегодня, 15:55

Артемьев: «С удовольствием приеду в сборную, было бы странно сказать что-то другое»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Двукратный чемпион России Владислав Артемьев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном бане спортсменов из Израиля.

— ЧМ по рапиду и блицу, который в этом году пройдет в Катаре, входит в ваши планы?

— Пока не думал об этом, так как до события еще несколько месяцев, но мне хочется поехать в Катар. В прошлом году пропустил ЧМ в Нью-Йорке, в этот раз будет проще в плане логистики и визы. Еще планирую сыграть в Global Chess League, которая в этом году пройдет в Индии. Я должен был играть этот турнир и в прошлом году, но получил британскую визу на две недели позже.

— Женская национальная сборная сыграет на командном ЧМ в Линаресе в декабре. Решение по мужской сборной будет приниматься в декабре. Хотелось бы возобновить выступления за сборную?

— Тут сначала надо, чтобы нас допустили. Затем чтобы меня пригласили в команду. Если это случится, то я с удовольствием приеду. Было бы странно сказать что-то другое. Думаю, что для большинства игроков представлять свою страну — это большая честь. Мне всегда было приятно играть за сборную. Хотелось бы, конечно, делать это с гимном и флагом. Так что будем ждать новостей. Какие-то прогнозы давать сложно, мир сейчас крайне нестабильный.

— Пошли разговоры о массовом отстранении спортсменов из Израиля.

— Читал разные мнения на этот счет. Мне бы хотелось, чтобы хотя бы в спорте был мир и спортсмены из всех стран имели равные возможности.

Владислав Артемьев.«Хочу, чтобы хотя бы в спорте был мир и все имели равные возможности». Интервью гроссмейстера Артемьева
Владислав Артемьев
Жуков рассчитывает, что сборная России сыграет на Всемирной шахматной олимпиаде

КХЛ на Кинопоиске

