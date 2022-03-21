Сергей Карякин предложил создать новую федерацию шахмат

Российский гроссмейстер Сергей Карякин предложил создать новую федерацию шахмат.

21 марта ФИДЕ дисквалифицировала шахматиста на шесть месяцев.

«Я не очень верю в апелляцию, потому что все международные суды против России, — сказал Карякин «СЭ». — Конечно, я проконсультируюсь с адвокатами, но в положительный исход не особо верю. С одной стороны, это лучше, чем бездействовать.

С другой стороны, можно задать вопрос, а зачем нам ФИДЕ? Можно сделать как в боксе: чтобы было несколько федераций и игроки могли бы сами определять, где им участвовать. Почему мы должны быть зависимы от одной федерации и этих чиновников? Давайте проводить новые турниры, создадим новые федерации, где мы будем независимы. Там не будут забывать про основные принципы спорта, про то, что спорт вне политики. Если ты выиграл честный отбор, то ты играешь дальше. В честном бою должно определяться, кто чемпион. Увы, сейчас такое время".

Ранее совет ФИДЕ отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира организация разрешила игрокам выступать исключительно под флагом ФИДЕ.