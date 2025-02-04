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ФИДЕ потребовала у шахматистов подписать отказ от участия в турнире Карлсена

Даниил Аршавский
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала требование к потенциальным игрокам Freestyle Chess Grand Slam Tour, подписать отказ от участия в альтернативных чемпионатах мира, чтобы сохранить за собой право претендовать на звание чемпиона мира по версии ФИДЕ.

ФИДЕ не согласна с позиционированием Freestyle Chess Grand Slam Tour как альтернативного чемпионата мира.

«Игроки, желающие принять участие в шахматном турнире Freestyle Chess Tour, должны подписать отказной документ до 4 февраля 2025 года, чтобы сохранить право на участие в официальном цикле чемпионата мира ФИДЕ. Документ не предъявляет к игрокам новых требований, а предоставляет им разовое исключение из существующих договорных обязательств перед ФИДЕ», — гласит заявление федерации.

Организаторами турнира выступает норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и немецкий инвестор Ян Хенрик Бюттнер. ФИДЕ готова сохранить Freestyle Chess Grand Slam Tour в своем календаре.

Ранее Карлсен призвал Дворковича уйти в отставку с поста президента ФИДЕ из-за требования организации подписать отказ от участия в турнире.

Шахматы
Магнус Карлсен
ФИДЕ
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