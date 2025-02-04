Ниманн — Карлсену: «Высокомерный и трусливый. Твое эго продолжает искажать реальность в ущерб шахматам»

Американский шахматист Ханс Ниманн прокомментировал призыв норвежца Магнуса Карлсена к отставке Аркадия Дворковича с поста президента ФИДЕ.

Ранее Карлсен в соцсетях призвал Дворковича покинуть свой пост в ФИДЕ.

«Высокомерный, неосознанный и, что самое главное, трусливый. Твое детское эго продолжает искажать реальность в ущерб шахматам. Ты переиграл себя за пределами доски, только вопрос времени, когда тебя ждет та же участь за доской», — написал Ниманн в ответ на пост норвежца.

Дворкович занимает пост президента Международной шахматной федерации с октября 2018 года.