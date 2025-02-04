Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:35

Ниманн — Карлсену: «Высокомерный и трусливый. Твое эго продолжает искажать реальность в ущерб шахматам»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский шахматист Ханс Ниманн прокомментировал призыв норвежца Магнуса Карлсена к отставке Аркадия Дворковича с поста президента ФИДЕ.

Ранее Карлсен в соцсетях призвал Дворковича покинуть свой пост в ФИДЕ.

«Высокомерный, неосознанный и, что самое главное, трусливый. Твое детское эго продолжает искажать реальность в ущерб шахматам. Ты переиграл себя за пределами доски, только вопрос времени, когда тебя ждет та же участь за доской», — написал Ниманн в ответ на пост норвежца.

Дворкович занимает пост президента Международной шахматной федерации с октября 2018 года.

Шахматы
Аркадий Дворкович
Ханс Ниманн
Читайте также
Арсен Захарян впервые за 8 месяцев сыграл за «Реал Сосьедад»
«Барыс» позорит КХЛ. Казахстану не нужна наша лига или хоккей в целом?
Глава УФАС по Карелии Артур Пряхин покончил с собой
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
Необычное предложение Андрея Разина
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ФИДЕ потребовала у шахматистов подписать отказ от участия в турнире Карлсена

Дворкович ответил на призыв Карлсена к отставке с поста президента ФИДЕ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости