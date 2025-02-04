Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 03:05

Карлсен призвал Дворковича уйти в отставку с поста президента ФИДЕ

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Магнус Карлсен.
Фото AFP

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен призвал главу Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича покинуть свой пост.

«Принуждение игроков, злоупотребление властью и невыполненные обещания. Чтобы убедить меня продолжить участие на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке вы написали моему отцу: «Хотел бы передать вам и Магнусу сообщение: что бы ни произошло между ФИДЕ и Freestyle Chess, это никак не отразится на игроках. Они смогут самостоятельно принимать решение, ФИДЕ не будет предпринимать никаких негативных действий».

Позднее вы добавили: «Я уйду в отставку, если действия Совета ФИДЕ как-то подорвут мои слова». И заставили игроков подписать неприемлемый отказ. Вы нарушили свое обещание. Уйдете ли вы в отставку?» — написал Карлсен в соцсетях.

ФИДЕ и&nbsp;Магнус Карлсен. «Если вам нужна война, лучше нас не испытывать». ФИДЕ и Карлсен перешли к открытым угрозам

Шахматы
Аркадий Дворкович
Магнус Карлсен
Читайте также
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
СМИ сообщили о возобновлении поставок США оружия ВСУ после небольшой паузы в январе
Александрова обыграла украинку Ястремскую в финале турнира WTA в Линце
Вышли на слежку: кто стоит за взрывом в «Алых парусах»
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Врачи спасли гимнастку Казакову, на которую рухнула 95-килограммовая люстра
Популярное видео
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шахматист из Узбекистана извинился перед Вайшали, которой отказался пожать руку

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости