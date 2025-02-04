Карлсен призвал Дворковича уйти в отставку с поста президента ФИДЕ

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен призвал главу Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича покинуть свой пост.

«Принуждение игроков, злоупотребление властью и невыполненные обещания. Чтобы убедить меня продолжить участие на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке вы написали моему отцу: «Хотел бы передать вам и Магнусу сообщение: что бы ни произошло между ФИДЕ и Freestyle Chess, это никак не отразится на игроках. Они смогут самостоятельно принимать решение, ФИДЕ не будет предпринимать никаких негативных действий».

Позднее вы добавили: «Я уйду в отставку, если действия Совета ФИДЕ как-то подорвут мои слова». И заставили игроков подписать неприемлемый отказ. Вы нарушили свое обещание. Уйдете ли вы в отставку?» — написал Карлсен в соцсетях.