Четырнадцать шахматисток из Франции рассказали, что подверглись сексуальному насилию

Четырнадцать французских шахматисток сообщили, что подверглись сексуальному насилию со стороны тренеров, арбитров и менеджеров.

Спортсменки опубликовали открытое письмо, которое подписали Анаэль Афрауи, Соленн Афрауи, Наташа Бенмесбах, Матильда Шуази, Матильда Конжиу, Елена Дестич, Дельфина Гра, Митра Хеджазипур, Йоша Иглесиас, Ноэми Клипер, Изабель Малассань, Марго Мораккини, Андреа Навротеску, Элиза Томаси.

«Мы убеждены, что эти домогательства и нападения по-прежнему являются одной из главных причин, по которой женщины и молодые девушки, особенно в подростковом возрасте, перестают играть в шахматы. Столкнувшись с этими актами насилия, мы слишком долго хранили молчание. Однако хранить молчание — значит нести бремя стыда в одиночку. Поиск слов и смелости высказаться может занять время, но мы верим, что это необходимо и исцеляет», — приводит заявление шахматисток РИА «Новости».

Также девушки призвали всех женщин-игроков осудить насилие, которому они подверглись, чтобы «страх и чувство вины сменили друг друга», чтобы преступники больше не могли действовать безнаказанно.

Федерация шахмат Франции пока не комменировала открытое письмо шахматисток.