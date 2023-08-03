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Сегодня, 20:18

Четыре российские шахматистки вышли в 1/16 финала Кубка мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Россиянки Полина Шувалова, Алина Бивол и Ольга Баделько и Александра Горячкина сыграют в 1/16 финала Кубка мира по шахматам.

В 1/32 турнира Шувалова белыми фигурами обыграла Говхар Бейдуллаеву из Азербайджана, Бивол и Баделько черными сыграли вничью с Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) и Леей Гарифуллиной (Россия) соответственно, а Горячкина белыми переиграла Лисандру Тересу Ордас Вальдес из Кубы.

Кубок мира по шахматам проходит с 29 июля по 25 августа в Баку (Азербайджан).

Шахматы
Ольга Баделько
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