Четыре российские шахматистки вышли в 1/16 финала Кубка мира

Россиянки Полина Шувалова, Алина Бивол и Ольга Баделько и Александра Горячкина сыграют в 1/16 финала Кубка мира по шахматам.

В 1/32 турнира Шувалова белыми фигурами обыграла Говхар Бейдуллаеву из Азербайджана, Бивол и Баделько черными сыграли вничью с Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) и Леей Гарифуллиной (Россия) соответственно, а Горячкина белыми переиграла Лисандру Тересу Ордас Вальдес из Кубы.

Кубок мира по шахматам проходит с 29 июля по 25 августа в Баку (Азербайджан).