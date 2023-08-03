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Сегодня, 17:04

Непомнящий вышел в третий раунд Кубка мира по шахматам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прошел в третий раунд Кубка мира по шахматам в Баку.

2 августа первая партия второго раунда турнира против азербайджанца Вугара Асадли завершилась победой Непомнящего (белые фигуры), а сегодня, 3 августа, россиянин черными фигурами сыграл вничью с Асадли.

В третьем раунде Непомнящий встретится с победителем противостояния между азербайджанцем Рауфом Мамедовым и представляющим Сербию Александром Предке.

Кубок мира проходит в Баку с 30 июля по 24 августа. Три сильнейших шахматиста по итогам соревнования получат путевки на турнир претендентов 2024 года.

Шахматы
Ян Непомнящий
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