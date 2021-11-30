Чемпион России по шахматам считает, что формат чемпионского матча изменится

Чемпион России-2021 Никита Витюгов поделился своим мнением о ничейном синдроме в матчах на первенство мира. Во вторник в чемпионском матче сыграна 19-я ничья подряд.

«На сегодняшний день матч на первенство мира выглядит самым продаваемым продуктом нашего вида спорта, — сказал «СЭ» Никита Витюгов. — С другой стороны, ничья следует за ничьей. Силы равны, защита достойна атаки. Конечно, это противоречие. Думаю, в будущем мы увидим изменения формата. Если говорить про армагеддон (сразу после классической партии, как на супертурнире в Ставангере), то я не уверен, что это правильная мысль. Это совсем крайняя мера, когда нарушается всяческая логика шахмат. Две партии в блиц — более приемлемый вариант, похожий на тай-брейк в теннисе. Но ничьи же бывают разные. Сравнительно быстрая, как сегодня. Или в результате сложнейшей борьбы, которая растягивается на шесть-семь часов. Понятно, что после семи часов заставлять шахматистов играть дальше — не совсем корректно. Хотя, возможно, это вынужденная мера и об этом надо думать. Проблема есть. Я с этим согласен».