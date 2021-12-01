Карлсен — Непомнящий: смотреть прямую трансляцию пятой партии матча
14:30
В среду, 1 декабря, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет пятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. Игра начнется в 15.30 (мск).
Первые четыре партии между 31-летним Непомнящим и 30-летним Карлсеном завершились ничейными результатами. Счет в противостоянии: 2,0 — 2,0. Россиянин сыграет белыми фигурами.
Посмотреть трансляцию можно будет здесь или на русскоязычном сайте матча. В прямом эфире игру также покажет YouTube-канал ФИДЕ.
Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов.
Карлсен — Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Расписание и результаты партий
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