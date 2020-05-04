Аркадий Дворкович: «Экономический кризис только начинается. Основные проблемы будут в июне-июле»

Глава фонда «Сколково» и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович считает, что главные экономические проблемы, связанные с пандемией коронавируса, начнутся в июне или июле.

— Экономический кризис только начинается, его волна еще не захлестнула многие сегменты экономики. Ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми, — цитирует РБК Дворковича. — Банк России предполагает снижение валового внутреннего продукта от 4 до 6 процентов в этом году. Это тот прогноз, на который пока можно ориентироваться с учетом данных за последние несколько недель. Цифры неблагоприятные, но возможен как более, так и менее благоприятный сценарий развития событий.

Некоторые экономисты предсказывают падение экономики на 10 процентов, я видел и такие цифры. Тем не менее пока, я думаю, стоит ориентироваться на прогнозы Банка России. По резидентам «Сколково» мы тоже видим, что основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне — в июле, и это тот период, к которому мы готовимся, тот период, на который мы будем фокусировать основную поддержку нашим компаниям.

Конечно, кризис поменяет и модели поведения людей. Компании станут более консервативными, будут меньше бросаться в рискованные проекты. Будут копить резервы. Это касается и бизнеса, и правительства, и людей в повседневной жизни. Это приведет к большей концентрации бизнеса. К сожалению, экономика станет, возможно, менее конкурентной.