«Аничков дворец» выиграл командный чемпионат России до 19 лет

В поселке Красные Ткачи Ярославской области завершилось командное первенство России до 19 лет. Турнир собрал 32 команды. Основная борьба за призы развернулась между командами Москвы и Санкт-Петербурга.

Набрав 15 матчевых очков из 18, победителем турнира стал коллектив СШОР № 2 ГБНОУ «СПб ГДТЮ» «Аничков Дворец» (Санкт-Петербург), за который выступали Игорь Исмагилов, Федор Мельников, Алексей Козлов, Вероника Салмина и Федор Антипов.

«Серебро» завоевали представители ГБУ ДО «ФСО «Юность Москвы»»: в активе Владимира Масловского, Даниила Ракитина, Фамила Кишиева, Дианы Хафизовой и Алексея Шушунова 14 очков.

Места с третьего по пятое поделили команды ГБУ ДО «МГФСО» (Москва), ДЮСШ имени М.М. Ботвинника-1 (Москва) и СПб ГБУ ДО СШОР по шахматам и шашкам-1 (Санкт-Петербург), набравшие по 13 матчевых очков.

Лучшие дополнительные показатели вывели «МГФСО» (Марат Гильфанов, Василий Титаров, Максим Иванников, Елизавета Петрова и Владимир Амирджанян) на третье место.