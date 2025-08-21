Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Уведомления
Главная
Шахматы

21 августа 2025, 15:55

«Аничков дворец» выиграл командный чемпионат России до 19 лет

Этери Кублашвили
Приглашенный автор

В поселке Красные Ткачи Ярославской области завершилось командное первенство России до 19 лет. Турнир собрал 32 команды. Основная борьба за призы развернулась между командами Москвы и Санкт-Петербурга.

Набрав 15 матчевых очков из 18, победителем турнира стал коллектив СШОР № 2 ГБНОУ «СПб ГДТЮ» «Аничков Дворец» (Санкт-Петербург), за который выступали Игорь Исмагилов, Федор Мельников, Алексей Козлов, Вероника Салмина и Федор Антипов.

«Серебро» завоевали представители ГБУ ДО «ФСО «Юность Москвы»»: в активе Владимира Масловского, Даниила Ракитина, Фамила Кишиева, Дианы Хафизовой и Алексея Шушунова 14 очков.

Места с третьего по пятое поделили команды ГБУ ДО «МГФСО» (Москва), ДЮСШ имени М.М. Ботвинника-1 (Москва) и СПб ГБУ ДО СШОР по шахматам и шашкам-1 (Санкт-Петербург), набравшие по 13 матчевых очков.

Лучшие дополнительные показатели вывели «МГФСО» (Марат Гильфанов, Василий Титаров, Максим Иванников, Елизавета Петрова и Владимир Амирджанян) на третье место.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Шахматы
Читайте также
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россияне лидируют на Олимпиаде до 16

Анна Журова выиграла Мемориал Веры Пензиной
Новости
RSS RSS
Все новости