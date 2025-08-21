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21 августа 2025, 16:10

Анна Журова выиграла Мемориал Веры Пензиной

В Уфе состоялся этап FONBET Кубка России по шахматам среди женщин «Мемориал Веры Пензиной — 2025». За призы и зачетные очки сражались 45 шахматисток.

Чистое первое место, набрав 7,5 очка из 9, заняла Анна Журова. Это уже третья победа воронежской шахматистки на этапах женского Кубка России в этом году.

На 1 очко от Журовой отстали Маргарита Потапова (Краснодарский край), Алена Гармаш (Санкт-Петербург) и Екатерина Гольцева (Нижегородская область). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

Пресс-служба ФШР

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