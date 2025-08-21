Россияне лидируют на Олимпиаде до 16

В Колумбии проходит Всемирная шахматная Олимпиада до 16 лет. В соревновании принимают участие 85 сборных из 41 страны.

После шести туров на первом месте идет сборная России, играющая в сильнейшем за всю историю составе. Гроссмейстеры Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман выиграли все матчи, включая ключевые поединки с Китаем, Узбекистаном и Индией, и набрали 12 матчевых очков.

На 2 очка отстают сборные Казахстана (первая и вторая), Узбекистана, Индии и Китая.

Победители и призеры Олимпиады до 16 лет определятся 22 августа.