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Сегодня, 16:58

В ФШР рассказали, когда будет рассмотрена заявка на переход в Азию

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов в комментарии для «СЭ» заявил, что заявка организации на переход в Азиатскую федерацию будет рассмотрена в первом квартале 2023 года.

— У нас есть уведомление, что мы будем на рассмотрении. Оно состоится в первом квартале следующего года, — сказал Филатов. — Пока планово стоит 12 января, до этого было 17 января. Это связано с пандемией и другими вещами. Но нам намекают, что скорее всего это будет в феврале.

В отличие от других видов спорта, нам повезло. Наши спортсмены под флагом ФИДЕ выступают на личном плане. Ждем результатов турнира в Казахстане. Даже сегодняшний съезд показал, насколько мы эффективно трудимся. Такого внимания прессы у нас никогда не было. Надеюсь, такое внимание придаст импульс регионам. Ведь шахматы — основа воспитания, особенно детей.

— Большая конкуренция в Азии?

— Мы к этому и стремимся, чтобы дети знакомились с культурой от Узбекистана до Мальдив. Это интересный опыт.

— Не боитесь поражений?

— Нельзя побежать, если ты не проигрываешь.

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