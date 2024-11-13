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Уроженец Белоруссии Гайтюкевич уверен, что страна вполне может заинтересоваться бобслеем

Камила Абдурахманова
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Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич поделился мнением о том, что Белоруссия имеет все возможности для развития бобслея в стране.

«Я буду очень рад, если мои земляки всерьез заинтересуются бобслеем и захотят создать свою федерацию. Уверен, что руководство Федерации бобслея России окажет Белоруссии всяческую помощь, если таковая потребуется.

Там живет очень много хороших и трудолюбивых людей. Я думаю, что они вполне могут заболеть бобслеем, особенно после того, как увидят соревнования по нашему виду спорта вживую. Было бы здорово, чтобы они приехали к нам на трассу в Сочи. Скорость, адреналин, мощные красивые мужики и красивые девушки... Я не знаю, как можно не влюбиться в бобслей», — приводит слова Гайтюкевича ТАСС.

В настоящий момент в Белоруссии нет своих федераций по бобслею, скелетону и санному спорту.

Источник: ТАСС
Ростислав Гайтюкевич
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