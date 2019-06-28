20:16 | Бобслей

Швейцарцы Хефти и Бауманн получили золото Сочи-2014 после дисквалификаций Зубкова и Воеводы

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Швейцарские бобслеисты Беат Хефти и Алекс Бауманн получили золотые медали Олимпиады-2014 в состязаниях двоек, сообщает Blick. Торжественная церемония награждения прошла в Швельбруне. 

Награда досталась швейцарцам после дисквалификации победителей состязаний Александра Зубкова и Алексея Воеводы, признанными виновными в нарушении антидопинговых правил. Также была аннулирована их победа в состязаниях четверок.

Серебро в двойках отошло Стивену Холкомбу и Стивену Лэнгтону (США), а бронза - Оскарсу Мелбардису и Даумантсу Дрейшкенсу (Латвия).

Зубков обжаловал лишение наград в Мосгорсуде, после чего был признан двукратным олимпийским чемпионом на территории России.

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