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Сегодня, 18:16

Гайтюкевич стал третьим в общем зачете Кубка мира по бобслею в четверках

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянин Ростислав Гайтюкевич занял третье место в общем зачете Кубка мира по бобслею в соревнованиях четверок, завершившегося в воскресенье этапом в Санкт-Морице.

Победителем соревнований с результатом 1785 баллов стал немец Франческо Фридрих. Второе место занял канадец Джастин Криппс (1530). Гайтюкевич набрал 1480 баллов.

Бобслей

Санкт-Мориц (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Оскар Киберманис/Дэвис Спрингис/Матис Микнис/Эдгарс Немме (Латвия) — 2.09,38 (1.04,69 + 1.04,69)

2. Франческо Фридрих/Мартин Гроткопп/Александер Рёдигер/Алекс Шюллер (Германия) — 2.09,54 (1.04,88 + 1.04,66)

3. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев (Россия) — 2.09,66 (1.04,84 + 1.04,82)

4. Кристоф Хафер/Михаэль Сольцер/Маттиас Заммер/Тобиас Шнайдер (Германия) — 2.09,68 (1.04,88 + 1.04,80)

5. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр/Крис Уэбер/Крис Расп (Германия) — 2.09,76 (1.04,96 + 1.04.80)

5. Джастин Криппс/Кэм Стоунс/Райан Зоммер/Джей Дерборн (Канада) — 2.09,76 (1.04,92 + 1.04,84)

12. Максим Андрианов/Алексей Пушкарев/Василий Кондратенко/Дмитрий Лопин (Россия) — 2.10,53 (1.05,22 + 1.05,33)

Сборная России по бобслею
Ростислав Гайтюкевич
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