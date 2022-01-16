Гайтюкевич стал третьим в общем зачете Кубка мира по бобслею в четверках

Россиянин Ростислав Гайтюкевич занял третье место в общем зачете Кубка мира по бобслею в соревнованиях четверок, завершившегося в воскресенье этапом в Санкт-Морице. Победителем соревнований с результатом 1785 баллов стал немец Франческо Фридрих. Второе место занял канадец Джастин Криппс (1530). Гайтюкевич набрал 1480 баллов. Бобслей Санкт-Мориц (Швейцария) Кубок мира Мужчины Четверка 1. Оскар Киберманис/Дэвис Спрингис/Матис Микнис/Эдгарс Немме (Латвия) — 2.09,38 (1.04,69 + 1.04,69) 2. Франческо Фридрих/Мартин Гроткопп/Александер Рёдигер/Алекс Шюллер (Германия) — 2.09,54 (1.04,88 + 1.04,66) 3. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев (Россия) — 2.09,66 (1.04,84 + 1.04,82) 4. Кристоф Хафер/Михаэль Сольцер/Маттиас Заммер/Тобиас Шнайдер (Германия) — 2.09,68 (1.04,88 + 1.04,80) 5. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр/Крис Уэбер/Крис Расп (Германия) — 2.09,76 (1.04,96 + 1.04.80) 5. Джастин Криппс/Кэм Стоунс/Райан Зоммер/Джей Дерборн (Канада) — 2.09,76 (1.04,92 + 1.04,84) 12. Максим Андрианов/Алексей Пушкарев/Василий Кондратенко/Дмитрий Лопин (Россия) — 2.10,53 (1.05,22 + 1.05,33)