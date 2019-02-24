Фридрих и Маргис выиграли этап Кубка мира в Калгари

Немецкий дуэт Франческо Фридриха и Торстена Маргиса победил на этапе Кубка мира в Калгари. Второе место заняли канадцы Джастин Криппс и Райан Соммер. Третьими стали представители Германии Йоханнес Лохнер и Кристофер Вебер.

Российская двойка Максима Андрианова и Алексея Зайцева показала 17-й результат.

Бобслей

Калгари (Канада)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) - 1.50,84 (55,47 + 55,37)

2. Джастин Криппс/Райан Соммер (Канада) - 1.50,93 (55,51 + 55,42)

3. Йоханнес Лохнер/Кристофер Вебер (Германия) - 1.51,07 (55,63 + 55,44)

4. Вон Юн Чон/Се Йон У (Корея) - 1.51,20 (55,62 + 55,58)

5. Нико Вальтер/Пауль Кренц (Германия) - 1.51,28 (55,74 + 55,54)

6. Оскар Киберманис/Янис Стренга (Латвия) - 1.51,37 (55,65 + 55,72)

17. Максим Андрианов/Алексей Зайцев (Россия) - 1.52,43 (56,16 + 56,27)