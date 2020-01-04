Четверка Стульнева заняла четвертое место на этапе Кубка мира в Винтерберге

На этапе Кубка мира по бобслею в Винтерберге (Германия) завершились соревнования мужчин в четверках.

Все призовые места заняли немецкие спортсмены. Победила четверка Йоханнеса Лохнера. На втором месте квартет Франческо Фридриха, на третьей позиции Нико Вальтер и его партнеры. Российская четверка Алексея Стульнева на четвертом месте. На девятом месте квартет Ростислава Гайтюкевича.

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Мужчины

Четверка

1. Йоханнес Лохнер/Кристиан Расп/Флориан Бауэр/Кристофер Вебер (Германия) — 1.50,54 (55,53 + 55,01)

2. Франческо Фридрих/Канди Бауэр/Александер Шуллер/Торстен Маргис (Германия) — 1.50,56 (55,38 + 55,18)

3. Нико Вальтер/Пауль Кренц/Йосуа Блум/Эрик Франке (Германия) — 1.50,76 (55,58 + 55,18)

4. Алексей Стульнев/Роман Кошелев/Илья Малых/Руслан Самитов (Россия) — 1.50,87 (55,59 + 55,28)

9. Ростислав Гайтюкевич/Андрей Казанцев/Владислав Жаровцев/Егор Грязнов (Россия) — 1.51,28 (55,77 + 55,51)