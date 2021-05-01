Биатлонистка Васильева узнала, что за апрель получит зарплату 10 тысяч. Она в слезах и в шоке

Прошел всего месяц после ее выхода из дисквалификации.

Если вести в поисковике на каком-нибудь спортивном сайте имя Маргариты Васильевой, то за голову можно схватиться:

— на машину спортсменки упал мужчина, пытавшийся взобраться на второй этаж дома;

— «Не знаю, где нахожу мотивацию тренироваться без зарплаты и спонсоров»;

— новость о завершении карьеры;

— опровержение;

— накануне чемпионата России у биатлонистки диагностировали пневмонию.

Все это — на фоне 18-месячной дисквалификации за три пропущенных допинг-теста, которая закончилась в марте этого года.

Так 10 тысяч или 25?

Разумеется, в списки сборной на предстоящий сезон Васильева, которой через месяц исполнится 30 лет, не попала. И ее участие в зимнем международном сезоне маловероятно. Для этого нужно будет крушить всех на осенних отборах.

Но Маргарита всколыхнула всю спортивную общественность уже сейчас.

В сториз на своей странице Instagram спортсменка выложила видео, на котором плачет, и подписала его: «Когда узнала, что у тебя зарплата — 10 тысяч рублей».

Дальше она опубликовала данные со спортивных часов, которые показывали, что она тренировалась в этот день 5,5 ч и прошла за них 23,5 км. Фото разбавила таким текстом: «Витаминчики не нужны. Может, пойти работать? А как же результат? Может, взять кредит, чтобы выйти из ситуации?»

На это незамедлительно отреагировали в «Академии биатлона» — региональном центре спортивной подготовки.

— Согласно положения об оплате труда, заработная плата спортсменам выплачивается два раза в месяц: 25 числа — аванс, 10 числа следующего месяца — полный расчет.

25.04 Маргарита Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, 07.05 со спортсменкой будет произведен полный расчет за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что оплата труда профессиональных спортсменов привязана к их спортивным результатам.

В предыдущем сезоне Васильева из-за дисквалификации за три пропущенных допинг-пробы не выступала на соревнованиях и была принята на работу только 1 апреля этого года.

Сезон уже закончился, соответственно, в данный момент она получает заработную плату без надбавки за спортивный результат.

Многие российские спортсмены уверены, что им должны

Претензии Васильевой совершенно непонятны. Для начала можно было бы разобраться со своими работодателями. 25 и 10 тысяч — ощутимая разница.

В России и 25 тысяч рублей получают далеко не все. Это очень печально, но таковы реалии. И совершенно непонятно, почему спортсменке, которая только-только вышла из допинговой дисквалификации, должны платить больше. Она не показала еще вообще никаких результатов. И сумеет ли еще — непонятно. Всего месяц, как закончилось ее отстранение.

Я, когда готовился к триатлонным соревнованиям, тренировался примерно по 3 ч в день, бывали длительные — на 6 ч. Потом приходил — и работал. При этом мой спортивный уровень был довольно средний. Есть тысячи любителей, которые тренируются куда больше. Реально пашут. Встают в 5 утра, бегут / плывут / крутят педали, потом идут на работу, а вечером — снова на спорт. Они делают это для себя, и у них даже мысли нет, что кто-то за это им должен платить. Напротив, сами делают взносы за участие в соревнованиях, не говоря уже про тренировочные расходы. И всем довольны.

Но почему-то многие наши спортсмены искренне убеждены, что им все должны. Должны давать хорошую зарплату, оплачивать сборы, и все это — с налогов граждан. При этом сами они не должны ничего и никому — ни результатов (тут как получится), ни интервью («ой, я устала»), ни объяснений за допинговые залеты. Красота.

Во всем мире, если тебе 30, нет топ-результатов, а остаться в спорте хочется, единственный способ — это не ждать помощи от государства, а создавать себе возможности самому. Договариваться, искать спонсоров, рисковать. И вот эти «идти работать» и «брать кредит», которые Васильева с сарказмом упомянула, — тоже рабочие варианты. Многие через них проходили. Если веришь в себя — то вперед. Доказывай. И все окупится.

А если не веришь, то почему это должны делать другие?