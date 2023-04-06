Королева стабильности. Сливко выиграла марафон на чемпионате России

Виктория подтвердила, что является самой успешной биатлонисткой в сезоне-2022/23.

Биатлон. Чемпионат России. Уват. Женщины. Марафон

1. Виктория Сливко — 1:39.09,1 (4 промаха).

2. Анастасия Егорова — 2.00,3 (11).

3. Ирина Казакевич — 2.47,6 (10).

Высокий биатлонный сезон в России закрылся победой Виктории Сливко в марафоне чемпионата России. На непривычно длинной (правда, ее чуть сократили — вместо 30 км сделали 27 км) дистанции в Увате Сливко продемонстрировала хороший ход и классную стрельбу, ограничившись всего четырьмя промахами на восьми рубежах. Серебряного призера Анастасию Егорову она опередила на две минуты. Перевес впечатляет, но не удивляет. Поскольку, пожалуй, именно Сливко можно назвать лучшей биатлонисткой страны по итогам сезона-2022/23.

Что ей дождь?

Мало, кто предполагал, что Сливко станет лидером женского российского биатлона. На Кубке мира в прошлые годы Виктория, мягко говоря, не блистала. Стреляла обычно здорово, но скорость ее передвижения по дистанции не отвечала мировым стандартам. Однако к 28 годам Виктория не просто прибавила в лыжной подготовке, она сумела очень стабильно провести весь насыщенный биатлонный сезон. Нет, не сказать что она доминировала, зато всегда была либо в топ-3 или рядом за призовой тройкой, да и гонок выиграла немало.

Виктория Сливко. Андрей Аносов/СБР

Все это позволило ей стать второй по итогам как Кубка России (набрала одинаковое количество очков с Анастасией Гореевой, уступив лишь по дополнительным показателям), так и Кубка Содружества (стала лучшей среди россиянок, пропустив только Динару Алимбекову-Смольскую из Белоруссии).

Кроме того, Вика стала и трехкратной чемпионкой страны-2023. Первый титул она завоевала еще в конце февраля в Ижевске в большом масс-старте, затем в начале апреля в Ханты-Мансийске первенствовала в сингл-миксте вместе с Евгением Гараничевым, а до золотого хет-трика добралась уже в Увате в заключительной серьезной биатлонной гонке сезона — марафоне. Причем справилась с непростыми погодными условиями — дождик, разбитая трасса, ветерок...

Кубок как у Поршнева

Формат марафона подразумевает восемь огневых рубежей, где каждый промах стоит, правда, не классического, а укороченного штрафного круга. Но Сливко 6 апреля победила бы при любом формате — она заметно превосходила конкуренток, правильно распределив силы на дистанции. В первой половине гонки Виктория не выкладывалась по максимуму, а спокойно шла в лидирующей группе, которую после второй стрельбы составляли также Наталия Шевченко, Екатерина Кулакова, Анастасия Егорова и Ирина Казакевич.

На отметке 7,5 км эту пятерку разделяло чуть более двух секунд, однако затем отрывы увеличились. После четвертого рубежа Егорова и Сливко оторвались от Казакевич на двадцать с лишним секунд, а после шестого рубежа Казакевич из-за нестабильной стрельбы отстала уже на минуту с лишним, да и Егорову Виктория опережала уже на 11 секунд. Увеличивая преимущество и за счет более резвого хода, и благодаря точной стрельбе. На двух заключительных рубежах Сливко промахнулась по разу, а Егорова не закрыла в общей сложности шесть мишеней. Не без труда удержав серебро в соперничестве с Казакевич.

«Четыре промаха — это много. На официальной тренировке проводила специально контрольную стрельбу, у меня там был один промах, а сейчас в четыре раза больше. Этим недовольна, зато рада первому месту. Вчера видела у Никиты Поршнева этот огромный кубок — очень хотела такой же. Старалась за девчонками сначала держаться, а потом шла первой уже. Чувствовала уверенность и силы, так что вообще без проблем ехала одна», — прокомментировала Сливко после финиша федеральному спортивному каналу.

Егорова является ровесницей Сливко. В нынешнем сезоне Анастасия не блистала, но в концовке сумела показать хорошие результаты, завоевав серебро в спринте чемпионата России, а теперь и в марафоне. На погоду в Увате биатлонистка, совершившая 11 промахов, не жаловалась, хотя немного попеняла на кривую установку на стрельбе. Бронзовый призер Казакевич недавно стала победительницей масс-старта чемпионата России в Ханты-Мансийске, однако сейчас не слишком хорошо справилась на рубежах, «настреляв» десять кругов. Тем не менее медаль добыта, да и в целом для Ирины сезон-2022/23 можно оценить как достаточно успешный.