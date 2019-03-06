"Только совершенно больной врач может предложить подобное". Экхофф - о кровяном допинге

Олимпийская чемпионка-2014 по биатлону Тирил Экхофф заявила, что рада тому, что на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде полиция задержала спортсменов, использовавших кровяной допинг.

- Я никогда не получала таких предложений и не слышала об этом от других спортсменов, - приводит слова Экхофф Dagbladet. - Это может иметь отношение к нашей культуре. Я думаю, что только совершенно больной доктор может предлагать подобное.

Хорошо, что мошенники были пойманы. Конечно, я боюсь, что некоторые биатлонисты могут оказаться в числе нарушителей. Все чисты до тех пор, пока не доказано обратное.

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга. Все эти спортсмены пользовались услугами немецкого доктора Марка Шмидта.

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