Российский биатлонист Кирилл Стрельцов после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке заявил, что доволен своим выступлением. 23-летний спортсмен стал 17-м.

— Потерпеть удалось на последнем круге, — сказал Стрельцов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Не удалось всю дистанцию пройти в более высоком темпе. Дебют с четырьмя нулями? Доволен таким местом, но хочется большего. Будет здорово, если это пропуск в масс-старт.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов — он занял 16-е место.