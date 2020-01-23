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Стрельцов — об удачном дебюте на Кубке мира

18:34
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Российский биатлонист Кирилл Стрельцов после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке заявил, что доволен своим выступлением. 23-летний спортсмен стал 17-м.

— Потерпеть удалось на последнем круге, — сказал Стрельцов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Не удалось всю дистанцию пройти в более высоком темпе. Дебют с четырьмя нулями? Доволен таким местом, но хочется большего. Будет здорово, если это пропуск в масс-старт.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов — он занял 16-е место.

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