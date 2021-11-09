Слушания по апелляциям Устюгова и Слепцовой в CAS перенесены на март
10:40
Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес слушания по апелляциям российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации на 15-17 марта 2022 года, информирует сайт суда.
Изначально слушания по делам Устюгова и Слепцовой, которые уже завершили карьеру, должны были состояться 14 и 15 октября.
О дисквалификации Устюгова и Слепцовой IBU объявил в феврале 2020 года.
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на два года с 11 февраля 2020 года.
Двукратный олимпийский чемпион Устюгов был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020 года.
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