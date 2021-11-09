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Дарья Виролайнен ждет третьего ребенка

14:05
Дарья Виролайнен. Фото Андрей Аносов, СБР
Дарья Виролайнен. Фото Андрей Аносов, СБР
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Призер этапов Кубка мира и чемпионата Европы Дарья Виролайнен пропустит олимпийский сезон из-за беременности, сообщила «СЭ» сама спортсменка.

Виролайнен во второй раз стала мамой весной 2019 года, после чего предприняла попытку вернуться в российскую сборную. Она неплохо выступила на «Ижевской винтовке» в прошлом году и совсем чуть недобрала баллов для попадания на Кубок IBU. Однако готовиться к олимпийскому сезону Дарья уже не будет.

Виролайнен — старшая дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Ее родная сестра Кристина Резцова в нынешнем сезоне возвращается из декретного отпуска и будет пытаться пробиться на Олимпийские игры в Пекине.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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