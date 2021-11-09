Дарья Виролайнен ждет третьего ребенка

Призер этапов Кубка мира и чемпионата Европы Дарья Виролайнен пропустит олимпийский сезон из-за беременности, сообщила «СЭ» сама спортсменка.

Виролайнен во второй раз стала мамой весной 2019 года, после чего предприняла попытку вернуться в российскую сборную. Она неплохо выступила на «Ижевской винтовке» в прошлом году и совсем чуть недобрала баллов для попадания на Кубок IBU. Однако готовиться к олимпийскому сезону Дарья уже не будет.

Виролайнен — старшая дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Ее родная сестра Кристина Резцова в нынешнем сезоне возвращается из декретного отпуска и будет пытаться пробиться на Олимпийские игры в Пекине.