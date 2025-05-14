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14 мая 2025, 14:34

Сливко и Халили признаны лучшими биатлонистами России по итогам сезона

Сергей Ярошенко

Виктория Сливко и Карим Халили признаны лучшими биатлонистами России по итогам сезона-2024/25.

Церемония вручения призов прошла 14 мая в Москве.

Сливко стала победительицей зачета Кубка Содружества и заняла первое место рейтинге Союза биалтлонистов России (СБР). Халили также занял первое место в рейтинге СБР. Оба спортсмена заработали по одному миллиону рублей за победу в рейтинге.

Лучшими молодыми биатлонистами признаны Виктория Метеля и Александр Корнев.

По итогам 39 гонок 26-летний Халили набрал 1101 очко. На счету 31-летней Сливко 1143 очка.

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Виктория Сливко
Карим Халили
Биатлон
Александр Корнев
Виктория Метеля
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