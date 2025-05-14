Метеля назвала обидным уровень зарплат в биатлоне
Виктория Метеля прокомментировала уровень заработка в биатлоне.
«Это действительно острый вопрос, особенно в наше время. Наши зарплаты и призовые значительно меньше, чем у футболистов. Это, конечно, грустно и обидно. Но, мне кажется, с этим ничего не поделать», — приводит слова биатлонстки РИА Новости.
Биатлонистка подчеркнула, что несмотря на более низкий уровень зарплат, биатлонисты получают определенные плюсы от спонсорских контрактов.
Ранее 22-летняя Метеля была признана лучшей молодой биатлонисткой по итогам сезона-2024/25.
Источник: РИА Новости
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