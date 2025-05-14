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14 мая 2025, 20:36

Метеля назвала обидным уровень зарплат в биатлоне

Сергей Ярошенко

Виктория Метеля прокомментировала уровень заработка в биатлоне.

«Это действительно острый вопрос, особенно в наше время. Наши зарплаты и призовые значительно меньше, чем у футболистов. Это, конечно, грустно и обидно. Но, мне кажется, с этим ничего не поделать», — приводит слова биатлонстки РИА Новости.

Биатлонистка подчеркнула, что несмотря на более низкий уровень зарплат, биатлонисты получают определенные плюсы от спонсорских контрактов.

Ранее 22-летняя Метеля была признана лучшей молодой биатлонисткой по итогам сезона-2024/25.

Карим Халили и&nbsp;Даниил Серохвостов.Триумф Халили, конфуз Серохвостова. Итоги последнего этапа Кубка Содружества
Источник: РИА Новости
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Биатлон
Виктория Метеля
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