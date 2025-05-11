Биатлон
11 мая, 18:30

Васильев призвал не ждать лояльности от русофобского руководства IBU

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев
Дмитрий Васильев.
Фото Андрей Аносов/СБР

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение, что руководство Международного союза биатлонистов (IBU) будет готово рассмотреть допуск российских и белорусских спортсменов до своих соревнований только под нажимом МОК.

«Учитывая, что в IBU русофобское руководство, лояльности от них ожидать не приходится», — цитирует ТАСС Васильева.

МОК обсуждает допуск российских спортсменов на&nbsp;Олимпиаду 2026.«Дискуссии продолжаются». МОК опять темнит с допуском россиян на Олимпиаду в Милан-2026

В IBU неоднократно заявляли, что не намерен возвращать российских и белорусских биатлонистов до окончания ситуации на Украине. Организация не изменила свою позицию и после избрания новым президентом МОК Кирсти Ковентри, которая в конце июня сменит Томаса Баха.

«Система устроена таким образом, что если Кирсти Ковентри жестко настоит на решении [о допуске], то они спорить с МОК не будут», — заявил Васильев.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от соревнований IBU с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
