Слепцова отреагировала на победу Бабикова в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене
09:13
Бывшая российская биатлонистка Светлана Слепцова отреагировала на победу Антона Бабикова в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).
«0,9 секунды удовольствия и снова за работу. Спасибо всем за добрые слова. Спасибо жене за веру, мотивацию, за крепкий тыл и самые честные мнения», — написал Бабиков у себя в Instagram после гонки.
«Антон, молодец!» — прокомментировала публикацию Слепцова.
Комментарий Светланы Слепцовой под постом Антона Бабикова в Instagram. Фото Instagram
Вчера, 3 декабря Бабиков выиграл спринт в Шушене, опередив норвежца Александра Андерсена на 0,9 секунды.
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