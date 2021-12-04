Слепцова отреагировала на победу Бабикова в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене

Бывшая российская биатлонистка Светлана Слепцова отреагировала на победу Антона Бабикова в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).

«0,9 секунды удовольствия и снова за работу. Спасибо всем за добрые слова. Спасибо жене за веру, мотивацию, за крепкий тыл и самые честные мнения», — написал Бабиков у себя в Instagram после гонки.

«Антон, молодец!» — прокомментировала публикацию Слепцова.

Комментарий Светланы Слепцовой под постом Антона Бабикова в Instagram. Фото Instagram

Вчера, 3 декабря Бабиков выиграл спринт в Шушене, опередив норвежца Александра Андерсена на 0,9 секунды.