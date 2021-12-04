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Цветков и Егорова выиграли спринт на втором этапе Кубка России

10:31
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Максим Цветков и Анастасия Егорова стали лучшими в спринте на втором этапе Кубка России по биатлону.

Ханты-Мансийск

Кубок России

Второй этап

Спринт

Мужчины

1. Максим Цветков (Санкт-Петербург/Вологодская область) — 24:28.7 (1)

2. Михаил Первушин (Московская область) +11.8 (1)

3. Евгений Идинов (Тюменская область) +19.0 (0)

Тюмень

Женщины

1. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 20:33.2 (0)

2. Виктория Сливко (Тюменская область) +26.7 (1)

3. Антонина Кирсанова (Свердловская область) +46.7 (0)

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Роман Шишов все материалы автора

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