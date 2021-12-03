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Бабиков выиграл спринтерскую гонку в Шушене

13:57
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Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).

Второе место занял норвежец Филип Фьельд Андерсен. Замкнул тройку его соотечественник Ховард Богетвейт.

Биатлон

Шушен (Норвегия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Антон Бабиков (Россия) — 24:32.8 (0 штрафных кругов)
2. Александр Андерсен (Норвегия) — +0.9 (1)
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +9.8 (1)
4. Давид Цобель (Германия) — +14.2 (1)
5. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — +35.8 (1)
6. Мартин Егер (Швейцария) — +50.4 (1)
8. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +59.4 (3)
11. Евгений Гараничев (Россия) — +1:02.2 (0)
40. Никита Поршнев (Россия) — +2:17.3 (3)

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Роман Шишов все материалы автора

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