Бабиков выиграл спринтерскую гонку в Шушене
13:57
Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).
Второе место занял норвежец Филип Фьельд Андерсен. Замкнул тройку его соотечественник Ховард Богетвейт.
Биатлон
Шушен (Норвегия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт
10 км
1. Антон Бабиков (Россия) — 24:32.8 (0 штрафных кругов)
2. Александр Андерсен (Норвегия) — +0.9 (1)
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +9.8 (1)
4. Давид Цобель (Германия) — +14.2 (1)
5. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — +35.8 (1)
6. Мартин Егер (Швейцария) — +50.4 (1)
8. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +59.4 (3)
11. Евгений Гараничев (Россия) — +1:02.2 (0)
40. Никита Поршнев (Россия) — +2:17.3 (3)
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю