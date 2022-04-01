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Сегодня, 11:33

Васильев раскритиковал работу Шашилова в женской сборной России

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о работе Михаила Шашилова на посту старшего тренера женской сборной России.

«Что касается Шашилова, то здесь большую роль сыграла серебряная медаль в эстафете. Половина спортсменок, которые не готовились с ним, обеспечили эту медаль. И вроде бы есть медаль на Играх, ну и как тут дать неудовлетворительную оценку? Это было бы странно. Другое дело, что при подборе новых тренеров на будущий год руководство СБР должно иметь в виду, кто такой Шашилов. Как он работал весь год. Он похоронил столько способных спортсменок, таких как Гореева, которая вообще никуда не попала и никак себя не проявила, хотя она очень способная и сильная. Даже Миронова перестала бежать ногами, которая бежала всегда. А сейчас не стреляет и не бежит. Это такие яркие примеры деятельности Шашилова», — приводит слова Васильева РИА «Новости».

Ранее тренерский совет, который проходил в Тюмени, оценил работу Шашилова как удовлетворительную.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220401/biatlon-1781226615.html
Сборная России по биатлону
Дмитрий Васильев (биатлон)
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