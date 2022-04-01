Васильев раскритиковал работу Шашилова в женской сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о работе Михаила Шашилова на посту старшего тренера женской сборной России.

«Что касается Шашилова, то здесь большую роль сыграла серебряная медаль в эстафете. Половина спортсменок, которые не готовились с ним, обеспечили эту медаль. И вроде бы есть медаль на Играх, ну и как тут дать неудовлетворительную оценку? Это было бы странно. Другое дело, что при подборе новых тренеров на будущий год руководство СБР должно иметь в виду, кто такой Шашилов. Как он работал весь год. Он похоронил столько способных спортсменок, таких как Гореева, которая вообще никуда не попала и никак себя не проявила, хотя она очень способная и сильная. Даже Миронова перестала бежать ногами, которая бежала всегда. А сейчас не стреляет и не бежит. Это такие яркие примеры деятельности Шашилова», — приводит слова Васильева РИА «Новости».

Ранее тренерский совет, который проходил в Тюмени, оценил работу Шашилова как удовлетворительную.