Резцова: «Шашилов — никакой тренер для наших девочек»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о работе Михаила Шашилова на посту старшего тренера женской сборной России.

«Шашилов — никакой тренер для наших девочек. Но никого другого ему на смену пока не нашли. Полагаю, что Кристина будет готовиться к следующему сезону самостоятельно под присмотром Виталия Норицына», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».

Ранее тренерский совет, который проходит в Тюмени, оценил работу Шашилова как удовлетворительную.