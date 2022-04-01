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Резцова: «Шашилов — никакой тренер для наших девочек»

Сергей Разин
корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о работе Михаила Шашилова на посту старшего тренера женской сборной России.

«Шашилов — никакой тренер для наших девочек. Но никого другого ему на смену пока не нашли. Полагаю, что Кристина будет готовиться к следующему сезону самостоятельно под присмотром Виталия Норицына», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».

Ранее тренерский совет, который проходит в Тюмени, оценил работу Шашилова как удовлетворительную.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220401/reztsova-1781218910.html
Сборная России по биатлону
Анфиса Резцова
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