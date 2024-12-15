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Сегодня, 04:29

Шеллер прокомментировала отсутствие Падина на Кубке России по биатлону

Даниил Аршавский
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Красноярская биатлонистка Юлия Шеллер высказалась об отсутствии тренера женской сборной России Андрея Падина на Кубке страны по биатлону.

«Андрей Викторович считается тренером сборной команды, но у меня здесь есть личный тренер Людмила Павловна Панова. С Андреем Викторовичем мы поддерживаем связь по телефону, поэтому всё хорошо», — цитирует Шеллер Vprognoze.ru.

В субботу, 14 декабря, Шеллер показала 5-й результат в спринте на третьем этапе Кубка России в Ижевске.

Источник: Vprognoze.ru
Биатлон
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