Шеллер прокомментировала отсутствие Падина на Кубке России по биатлону

Красноярская биатлонистка Юлия Шеллер высказалась об отсутствии тренера женской сборной России Андрея Падина на Кубке страны по биатлону.

«Андрей Викторович считается тренером сборной команды, но у меня здесь есть личный тренер Людмила Павловна Панова. С Андреем Викторовичем мы поддерживаем связь по телефону, поэтому всё хорошо», — цитирует Шеллер Vprognoze.ru.

В субботу, 14 декабря, Шеллер показала 5-й результат в спринте на третьем этапе Кубка России в Ижевске.