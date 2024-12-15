Резцова назвала приятные стороны перехода в команду Московской области

Двукратный олимпийский призер Кристина Резцова рассказала о том, какие стороны ее работы упростились после перехода в команду Московской области.

28-летняя спортсменка является воспитанницей подмосковного биатлона. С 2014 по 2024 год она выступала в команде Ханты-Мансийского автономного округа.

«Переход в Московскую область дал мне больше свободы в логистике. Мне хорошо помогают в формировании моих сборов. Я практически ни от чего не завишу, пишу то, что мне необходимо, куда мне необходимо поехать. Мне всё делают без каких-либо вопросов», — цитирует Резцову Vprognoze.ru.

В субботу, 14 декабря, Резцова показала 3-й результат в спринте на третьем этапе Кубка России в Ижевске.